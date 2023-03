Reggina, ipotesi deferimento e ricorso al Tar: playoff e playout a rischio

Il deferimento non significa in realtà penalizzazione sicura. Il quotidiano, nella sua analisi, si spinge oltre fino ad arrivare al possibile ricorso della Reggina al TAR e non solo, appellandosi a tutti i gradi ed Organi disponibili per dimostrare la propria buona fede. Questa situazione rischierebbe anche di portare ad un blocco della post season come già avvenuto in passato per altri campionati professionistici, quindi dei playoff e dei playout.