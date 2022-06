Reggina, Saladini: “Marcello Cardona presidente del club”

L'ex arbitro e questore di Catania e Milano poi prefetto di Reggio Calabria, Marcello Cardona è il nuovo Presidente della Reggina. Lo ha annunciato il massimo dirigente del club amaranto, Felice Saladini, in una conferenza stampa indetta per quest'oggi allo stadio Oreste Granillo. "Sono felice e orgoglioso di presentarvi il nuovo presidente della Reggina che è Marcello Cardona. Lo ringrazio per essersi messo a disposizione del club e della città. Un grande sportivo, avendo fatto l’arbitro, ma anche una grande persona che nella qualità di alto rappresentante delle istituzioni non mi poteva far scegliere profilo migliore. Per aspirare insieme a grandi risultati”. Cardona ha replicato: "Questo incarico mi ha sorpreso visto che fino a 20 giorni fa mai avrei potuto immaginare questo. Tutto è nato dopo incontro a Roma con Saladini la scorsa settimana. Dopo il dialogo con questo imprenditore qualificato dove si è parlato molto anche di vicende familiari, ho accettato ed eccomi qui". La Reggina ha già perfezionato l'iscrizione al prossimo campionato e inizierà adesso a definire tutto, a partire dalle cariche societarie. Un nuovo inizio dunque per il club calabrese, che oltre a poter contare su una nuova proprietà, potrà adesso contare anche su Marcello Cardona, salito alla carica di presidente per la squadra della sua città. La piazza ha reagito bene e adesso è speranzosa per il prossimo campionato di Serie B.