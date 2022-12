Reggina, Saladini: “Questa sconfitta non toglie l’entusiasmo”

Il presidente della Reggina Felice Saladini ha commentato la sconfitta casalinga per 3-0 contro la capolista Frosinone: “Usciamo sconfitti ma perdiamo l'entusiasmo perchè i ragazzi hanno dimostrato di meritare la classifica e il secondo posto contro un forte avversario. Alla squadra ho detto che sono orgoglioso di loro e sono molto entusiasta. Voglio costruire un club solido anche per il futuro e per questa città. La squadra è splendida e i complimenti vanno a mister Pippo Inzaghi in questo campionato”.