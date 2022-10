Reggina, sale la febbre per il derby col Cosenza: venduti già 3000 tagliandi

Si avvicina l’appuntamento con Reggina-Cosenza . La sfida dal sapore antico mette di fronte due squadre rivali per un derby che si annuncia combattuto. Indipendentemente da chi ci sarà di fronte, Reggio Calabria si conferma molto vicina alla sua squadra. Dopo i 2058 sostenitori nel settore ospiti di Modena , a cui aggiungere le centinaia in maglia amaranto negli altri settori dello stadio, ancora una volta si andrà ben oltre i 10.000 spettatori al Granillo.

Si gioca sabato alle 16.15, ma si è praticamente superata quota 7000. 4150 sono gli spettatori abbonati e si è a 3000 biglietti venduti. Il numero è destinato ad incrementarsi in maniera considerevole nei prossimi giorni. Nel frattempo la squadra ha ricevuto l’abbraccio dei propri sostenitori nella giornata di martedì. L’allenamento ha porte aperte ha visto tanti reggini varcare i cancelli del centro sportivo Sant’Agata e incitare la squadra anche nelle sedute di allenamento. E il calore che sta ricevendo il gruppo di Inzaghi è esattamente ciò che desidera ricevere il tecnico per i suoi ragazzi. E si lavora per non deluderli.