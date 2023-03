Reggina, obiettivo riscatto: perché la partita col Genoa può segnare la svolta

Inzaghi dovrà essere bravo a isolare il gruppo

Redazione ITASportPress

Obiettivo Genoa in casa Reggina. Scossa da venti di burrasca, tra lo spettro della penalizzazione e i recenti risultati negativi, in casa amaranto servirebbe un po' di serenità. Per questo motivo Filippo Inzaghi dovrà essere bravo a cambiare rotta, visto che finora non è riuscito ad isolare la squadra da ciò che accadeva fuori

E' invece necessaria una Reggina con la testa più leggera per ambire ad una ripresa della marcia che possa fare la differenza in vista dell'ultima parte di stagione, prima che anche il pericolo play-out possa far ulteriormente piovere sul bagnato.

In un'ottica di tranquillità infatti, affrontare il Genoa (attualmente secondo in classifica) senza le pressioni e le aspettative dell'andata potrebbe aiutare la squadra ad esprimersi al meglio a far sì che questa partita diventi, magari, quella della ripartenza.