Reggina, salta ancora il pagamento dei contributi Inps: cosa sta succedendo

La Reggina non ha onorato il termine federale, che scadeva ieri, per versare i contributi Inps dei mesi da giugno a dicembre 2022. Questo perché il Tribunale di Reggio Calabria ha vietato alla Reggina il pagamento delle spettanze (a eccezione degli stipendi e delle spese di continuità aziendale), come da concordato per la ristrutturazione dei debiti relativi alle gestioni precedenti quella di Felice Saladini.