Reggina, si torna in campo ma i calciatori fanno gola a mezza Serie B…

I calciatori di Pippo Inzaghi hanno potuto staccare la spina qualche giorno da una situazione non facile da gestire sotto ogni punto di vista. La squadra, infatti, sta lavorando in vista della prossima stagione con tantissimi incognite. Il club non sa se sarà in B o in quale categoria e questa incertezza coinvolge, ovviamente, anche i giocatori.