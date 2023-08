Reggina, sindaco: “Termine perentorio e instabilità economica club. Spero aver capito male…”

E' terminata l'udienza al Consiglio di Stato a Roma e la sentenza arriverà solo domani. Dunque ancora attesa per la Reggina e i suoi tifosi di capire quale sarà il futuro del club se in B nuovamente o in Serie D. Intanto arrivano le prime dichiarazioni. Il sindaco di Reggio, Versace alla stampa ha detto: “E’ emerso come sempre il termine perentorio del 20 giugno. Sentire alcune parole da parte degli Avvocati del Brescia, che parlavano della nostra società in un determinato modo, non è una bella sensazione -riporta strettoweb.com-. Noi abbiamo aderito a quello che era un decreto previsto dal Governo e rispetto a questo la società si è mossa in quell’ambito. Mi auguro di aver percepito completamente male quelle che sono delle sensazioni, ma tutto si è svolto su questi due elementi: il termine perentorio e l’instabilità economica della nostra società”, ha detto.