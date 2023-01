Reggina-Spal, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi alle 14 per il match di Serie B.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita di oggi tra Reggina e Spal, è in programma come detto sabato 14 gennaio, alle ore 14, allo stadio Granillo. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.