Reggina, Stellone rompe e Cardona chiude la porta

La Reggina adesso cerca un nuovo allenatore perché con Stellone la situazione è ormai compromessa.

Redazione ITASportPress

Inaspettato dietrofront di Roberto Stellone che ha rotto il rapporto con la Reggina. Il tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni che non sono piaciute alla dirigenza calabrese che ha risposto a prontamente. Stellone a Tuttoreggina.com ha detto: "Non voglio fare polemiche. Ad oggi non ci sono le condizioni ideali per proseguire il rapporto, non è un discorso economico".

RISPOSTA - La replica durissima del presidente della Reggina, Marcello Cardona ai microfoni di StrettoWeb: “Non ci aspettavamo queste parole, abbiamo appreso queste dichiarazioni come tutti i tifosi, dalla stampa. In società siamo rimasti tutti basiti. Però voglio assicurare che non siamo per niente disperati. E se dico per niente, dico per niente. Anzi, vi confermo che Giovedì 14 iniziamo con il ritiro al Sant’Agata e ci saranno tutti, i calciatori e l’allenatore“.

CHI E' FUORI DI TESTA - Cardona ha poi rincarato la dose: “Stellone nella sua intervista ha detto che abbiamo raggiunto l’accordo economico, quindi è la dimostrazione che la società voleva continuare con lui. Noi non siamo dei pazzi, abbiamo preso questo club venti giorni fa, ci troviamo in una situazione di transizione totale, burocratica, amministrativa, ovviamente anche tecnica. Siamo consapevoli che le squadre si costruiscono con il tempo, quindi la nostra intenzione era quella di ripartire dal gruppo che c’era già, l’allenatore e i calciatori che avevano concluso il precedente campionato. Non siamo fuori di testa, avendo preso la società il 20 giugno era logico ripartire da lì. Il direttore generale Martino e il direttore sportivo Taibi hanno seguito questa strada, hanno trovato l’accordo con l’allenatore, ma poi non potevamo smentire la nostra idea di continuità nella transizione. Se l’allenatore ti chiede di tenere soltanto tre calciatori della vecchia squadra, non è più una transizione ma qualcosa ex-novo. Che transizione è ripartire soltanto da tre calciatori? Che significa dover comprare 14-15 calciatori? La squadra nuova non è che andiamo alla Conad e la troviamo sugli scaffali… A questo punto il nostro bravissimo Dg Martino fa le dovute conclusioni ed è normale aspettare un attimo, Stellone ha avuto fretta a dire quelle cose e non ha capito che chiedere una rivoluzione tecnica non è una cosa che si può fare così, tac, e viene fatta. Ecco perché siamo rimasti amareggiati e sorpresi, ma le ripeto, non siamo per nulla disperati“. La cosa certa è che la dirigenza calabrese dovrà trovare un nuovo allenatore.