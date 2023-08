Reggina, stipendi non pagati: se sarà B due punti di penalizzazione

Oggi il Tar del Lazio ha discusso i casi di Lecco e Reggina: il primo club è stato ammesso alla B dal Consiglio federale ma bocciato dal Collegio di Garanzia del Coni, mentre il secondo non ha superato entrambi gli scogli. La mattina del 3 agosto attesa questa sentenza. Poi l’ultimo grado di giudizio sarà quello del Consiglio di Stato del 29: seguiranno le riammissioni. In attesa della sentenza del Tar come riporta strettoweb.com la Reggina non ha onorato la scadenza federale del 1° agosto, ultima data utile per il pagamento di stipendi ed emolumenti ai tesserati relativi all’ultima tranche relativa alla passata stagione sportiva (il mese di giugno e tutti i relativi bonus di fine anno). La società avrebbe dovuto pagare una cifra di circa 1 milione e 250 mila euro per saldare le pendenze arretrate con calciatori e dipendenti federali, ma il pagamento non è arrivato. In pratica se il club amaranto ripartirà dalla Serie B avrà due punti di penalizzazione per i mancati pagamenti degli stipendi dei mesi primaverili.