Reggina, Taibi: “Col Genoa avremo il dodicesimo uomo. Nostri tifosi eccezzionali”

"Complicato fare un pronostico. Il Genoa è una delle squadre più forti del campionato come lo sono anche Cagliari e Parma. Contro il Grifone avremo il dodicesimo uomo in campo. I nostri tifosi sono eccezionali e lo hanno dimostrato anche in trasferta. Speriamo che i nostri avversari non siano al cento per cento. Contro il Cagliari ai punti avremmo meritato il successo, anche se di fronte avevamo una formazione di spessore. L’ambizione ci deve essere sempre, ma sono d’accordo con il mister quando afferma che il nostro è un progetto triennale. Bisogna essere consapevoli da dove siamo partiti e alcuni k.o. sono anche fisiologici. Non si può pensare di entrare sempre per i tre punti. Quando si perdere comprendo, appunto, la delusione dei tifosi, ma per noi in questa stagione è importante mantenere la categoria, rimanendo comunque nella parte sinistra della classifica".