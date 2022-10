Reggina, Taibi: “Il mio futuro è in questo club. Palermo? Meglio di no”

"Eravamo convinti di aver costruito una buona squadra nonostante i ritardi dovuti al cambio di proprietà del club. Non mi aspettavo così bene ma speravamo che la squadra rendesse bene. Inizialmente avevamo un programma triennale, poi però il presidente ha deciso per un cambio di rotta, investendo sia sul mercato che su un tecnico importante per la Serie B come Inzaghi. Obiettivo Serie A? Vogliamo fare un buon campionato e solo ad aprile proveremo a tracciare la strada. Le rivali comunque non mancano. Stellone? Ha fatto un lavoro importante e ci ha salvato da un momento delicato. Poi le società fanno delle scelte. Il mio futuro? Mi vedo a Reggio Calabria. Palermo? Sono tifoso e non sarei razionale. Meglio starci lontano".