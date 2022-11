Reggina, Taibi: “Lavoro straordinario di Inzaghi e la squadra. Aspettiamo Santander”

Massimo Taibi , direttore sportivo della Reggina , ha parlato ai microfoni della trasmissione "11 in campo" su LaC. Il dirigente amaranto ha preso in esame la prima parte di stagione della serie cadetta, rilasciando belle parole sul tecnico Filippo Inzaghi e sulla squadra. Queste le sue parole:

"I ragazzi stanno facendo con Inzaghi un lavoro straordinario, con alla base il lavoro del nostro patron Saladini. Non ci aspettavamo un campionato a quote così alte, ma proveremo a restarci. Quando noi abbiamo preso Santander, sapevamo che avremmo dovuto aspettare. Purtroppo si è stirato quando era quasi pronto. Lo stiamo aspettando. Credo che con il Benevento sarà a disposizione e starà a lui dimostrare che si tratta di un giocatore importante. Aspettiamo anche Galabinov. Insieme a Gori potremmo avere tre giocatori incredibili. A Modena e a Venezia – ha rivelato Taibi – i tifosi mi hanno chiamato e non ti nascondo che mi ha emozionato il coro che mi hanno fatto. Sono qui da cinque anni, abbiamo centrato risultati importanti e speriamo di ottenerne altri".