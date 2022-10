Reggina, Taibi: “Per la A oltre le big ci metto un club che ha…”

Il dirigente del club calabrese motiva il suo pronostico

Redazione ITASportPress

Intervenuto a Cusano Italia Tv, a Cose di Calcio, il dirigente sportivo della Reggina, Massimo Taibi per commentare il risultato dell’ultima partita contro il Modena e l’andamento generale della serie B.

Modena-Frosinone, Taibi: “Errore essere stati poco cinici”

“Siamo partiti con il piede giusto. Anche domenica pur perdendo una partita, (secondo me immeritatamente) abbiamo giocato bene. Poi il calcio è così, fatto di episodi e gli vicende sono andate in modo negativo a noi e positivo al Modena. Bisogna accettarlo ma l'importante è aver portato a casa quantomeno la prestazione”. Così Massimo Taibi, il DS della Reggina che ha aggiunto che uno degli errori fatti contro i padroni di casa è stato non essere stati cinici. “Abbiamo avuto alcune occasioni per far gol che non siamo riusciti a concretizzare e il Modena sull'occasione migliore che ha avuto è stata incisiva e ha segnato”.

Taibi: “Reggina grande squadra, ma tante le squadre strutturate”

La conquista della Serie A, secondo l’ex portiere non è un obiettivo dichiarato. “Non per fare i finti umili o per nascondersi dietro le prestazioni. Noi siamo una squadra partita un mese in ritardo rispetto agli altri e senza aver fatto alcun ritiro pra-Campionato. Certo è che abbiamo messo su una buona squadra e di questo ne siamo consapevoli. Grande staff e grande allenatore. Questa stagione però è particolare: ci sono squadre strutturate in serie B e quest’anno la farà da padrone chi sbaglia meno. Io a inizio campionato ho detto che sarà la squadra più cinica che riuscirà a scalare la classifica. Il livello si è alzato soprattutto dal basso verso l'alto. Dalla prima alla ventesima può succedere di tutto: anche che la ventesima vinca sulla prima. Chi ha una struttura mentale-tecnica all'avanguardia può arrivare fino in fondo.

Taibi sulla Ternana: “Ha tutte le caratteristiche per i salto in A”

Secondo Massimo Taibi il Genoa, il Venezia, il Pisa, il Cagliari sono squadre che sulla carta sono attrezzate per fare il grande salto in Serie A ma allo stesso tempo aggiunge che ci sono molti team dello stesso livello. “Parlo del Brescia, del Frosinone e ovviamente della Reggina. Anche la Ternana ha una grande squadra. Il direttore ha creato una squadra importante, un ottimo allenatore con una grande società dietro. Il presidente Bandecchi a inizio campionato ha anche dichiarato che vuole fare il salto: ha i giocatori in grado di poterlo fare e tutte le caratteristiche necessarie. La Ternana a parer mio però ha lo stesso problema nostro: squadra molto attrezzata ma che deve lottare parecchio”.