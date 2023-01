Reggina-Ternana, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 14 per il match di campionato di Serie B.

Sfida importante al Granillo con la Reggina di Pippo Inzaghi che vuole confermarsi nelle zone altissime di classifica (ora è seconda a 36 punti). Gli ospiti della Ternana vogliono certamente fare punti per agganciare un potenziale treno per le zone che contano (ora 29 lunghezze all'attivo).

Il match Reggina-Ternana , valido per la 21^ giornata del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro ma sarà trasmesso in diretta tv con DAZN e Sky.

Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv. Con DAZN, invece, sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.