Reggina, udienza conclusa. In arrivo punti di penalizzazione

Si è da poco conclusa l’udienza sul “caso Reggina” nelle aule del Tribunale Nazionale Federale. In attesa della sentenza ufficiale che arriverà nelle prossime ore si apprende da voci di corridoio che alla compagine di mister Inzaghi la Procura Federale richiederà tre punti di penalizzazione, da scontare in questa stagione. Ora è da comprendere la strategia difensiva del club di Felice Saladini. La Reggina pur con tre punti in meno resterebbe in corsa playoff.