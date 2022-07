Reggina, un talentuoso giovane bomber catanese in arrivo

Un giovane bomber catanese per il mister della Reggina appena presentato Pippo Inzaghi è in arrivo dalla Liguria. Il club calabrese ha infatti raggiunto l'accordo con la Sampdoria per il prestito secco dell'attaccante classe 2002 Lorenzo Di Stefano, dal 2019 nel club blucerchiato. Il giovane siciliano è cresciuto nel vivaio del Catania avendo avuto la possibilità di vestire la maglia della squadra della sua città. Decisivo, nel suo percorso di crescita, la stagione disputata alla corte di mister Peppe Mascara che ha trasformato il calciatore da mezzala in centravanti. L’ex rossazzurro può agire in ogni posizione offensiva anche in un tridente ed ha una grande prolificità. La Sampdoria lo prese a titolo definitivo, ma era prevista una percentuale a favore del Catania sulla futura rivendita. Fu inserita nel contratto una clausola che avrebbe consentito al club etneo, poi fallito, di incassare dei soldi che erano vincolati al rendimento del ragazzo. Considerato i tanti gol messi a segno nella Primavera, il Catania ha perso un tesoretto.