Reggina, una notizia buona, una meno: con Saladini si chiude, poi stangata TFN

Ore di attesa per i tifosi della Reggina che sperano di poter rimanere aggrappati alla Serie B in extremis con un nuovo proprietario dopo la fine della gestione Gallo. Come anticipato da Itasportpress.it, l'unico investitore interessato al club è Felice Saladini, patron dell'FC Lamezia Terme. Trattativa che necessita anche di una complessa documentazione e l'ok dal Tribunale di Roma. Nelle prossime ore potrebbe esserci la fumata bianca e il passaggio di consegne per consentire alla Reggina di prendere parte al 24mo campionato cadetto della sua storia.