Reggina-Venezia, le probabili formazioni e dove seguirla in tv

Le probabili formazioni della sfida di Serie B, con calcio d'inizio programmato alle ore 15:00 al Granillo

Redazione ITASportPress

Reggina e Venezia si incontrano oggi, lunedì 10 aprile alle ore 15:00, per il 32esimo turno di campionato. Padroni di casa con forti ambizioni, i quali puntano al successo per raggiungere un posto nei playoff.

Reggina-Venezia, le ultime — Un appuntamento che, nel bene o nel male, potrebbe segnare il destino delle due formazioni. La Reggina scende in campo con il solo obiettivo di vincere per strappare la sesta posizione al Pisa. Per l'occasione, quindi, la squadra di Filippo Inzaghi dovrebbe schierarsi con un 4-3-3. Poche modifiche dovrebbero esser effettuate al reparto difensivo, mentre a centrocampo dovrebbero figurare Fabbian, Crisetig e Liotti. Tridente d'attacco, invece, formato da Rivas, Menez, Gori.

Dall'altro lato, invece, Il Venezia dovrebbe confermare il 3-5-2. Modulo ormai consolidato per la squadra di Vanoli, la quale non parte favorita per la vittoria. In difesa difficile fare a meno di Carboni, Ceppitelli e Svoboda, supportati sulle fasce da Candela a Zampano. Il folto centrocampo, invece, dovrebbe esser composto da Milanese, Tessmann e Ellertsson, con Pohjanpalo e Jonhsen a formare la coppia d'attacco.

Le probabili formazioni e dove vederla — I padroni di casa ci credono e metteranno in campo cuore e grinta, pur di trovare i tre punti. Starà agli ospiti provare a contenere la furia avversaria. Il match tra Reggina e Venezia andrà in scena nella giornata odierna alle ore 15:00 e sarà trasmesso dall'emittente televisivo DAZN, ma anche da Sky tramite il canale dedicato SkyCalcio, e da Helbiz.

Per quanto riguarda l'opzione streaming, invece, la possibilità si indirizza verso l'applicazione per smartphone di DAZN, ma anche ONEFOOTBALL. Il primo richiede il pagamento di un abbonamento mensile, mentre per il secondo è necessario acquistare solo l'evento in questione.

Di seguito le probabili formazioni della gara di oggi nel dettaglio:

Reggina (4-3-3): Colombi; Bouah, Cionek, Camporese, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Liotti; Rivaz, Menez, Gori. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Venezia (3-5-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Milanese, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Johnsen. Allenatore: Lino Godinho (Vanoli squalificato)