Reggina, via Taibi al suo posto cavallo di ritorno

La Reggina ha messo alla porta Massimo Taibi che è stato esonerato dal duo Saladini-Cardona. Una prima mossa per molti inattesa di mandare via l'ex portiere per mesi dirigente di Fabio Gallo. I quadri sportivi della Reggina mutano e come responsabile dell’area tecnica ci sarà il ritorno di Gabriele Martino. Senza Taibi salterà il nuovo contratto a Stellone, con Cosmi uno dei candidati che piace.