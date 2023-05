Playoff Serie B, Rover sorprende il Bari al 92′ e il Südtirol vince l’andata 1-0

Il Südtirol al Druso ha battuto il Bari per 1-0 nel match di andata della semifinale playoff di Serie B. Gli altoatesini hanno sbloccato il match al 92' con un preciso colpo di testa di Rover che ha superato Caprile. Sesto gol in stagione per l'ex Inter. Al Druso partita molto equilibrata con poche occasioni nel primo tempo e nella ripresa. Mazzocchi per i padroni di casa ha sfiorato il vantaggio ma il Bari non è mai stato pericoloso. Adesso il match di ritorno si complica per la squadra di Mignani che dovrà vincere contro una squadra che si difende bene e riparte in velocità. Il Bari non perdeva due gare in trasferta di fila dalla stagione 2017-2018, e avendo perso già in casa del Genoa nell’ultima partita di campionato stasera ha aggiornato il record. Tra quattro giorni la gara del San Nicola.