Sabatini promuove De Rossi: “E’ un predestinato. La Spal ha fatto un gran colpo”

Walter Sabatini non ha dubbi sull'approdo di Daniele De Rossi alla Spal . In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo si è detto entusiasta per la nuova avventura dell'ex centrocampista della Roma e ha inoltre fatto i complimenti al club per il grande colpo. Queste le sue parole:

"Tacopina mi ha un po’ rubato l’idea, ma io al momento sono disoccupato. Certamente se avessi avuto una squadra avrei preso immediatamente Daniele. Quindi ho fatto i complimenti a Joe. Sono davvero felice, quasi emozionato. Sono innamorato di lui perché lui è innamorato del calcio. Studiava, si informava su metodi tattici e di allenamento. Deve far tesoro di tutto ciò che ha appreso dai suoi maestri e lo saprà fare. Da giocatore era già un allenatore che correva. Quando ho saputo della SPAL gli ho detto che non sono ancora preparato ad andare in stress anche al sabato pomeriggio. Non credo che Daniele farà stravolgimenti, è uno sveglio. La serie B non va sottovalutata, ancor meno quest’anno. Penso sia un predestinato, ma attenzione: non è ancora una stella. Intanto faccia bene il suo lavoro: il calcio in Italia è nato in poche piazze e una di queste è Ferrara, dai tempi del presidente Mazza, da Capello giocatore e tanti altri. Ferrara è un bel contesto nel quale cominciare e ci tengo tanto affinché lui faccia bene con la SPAL. Doveva iniziare, è giusto che inizi e sono che felicissimo che lo faccia a Ferrara. Forza SPAL".