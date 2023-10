Sampdoria, ad Ascoli ultimatum per Pirlo. Due pronti a subentrare

Altra delusione, altra sconfitta per la Sampdoria di Andrea Pirlo. I blucerchiati pareva avessero cambiato marcia nella trasferta di Parma, mentre sono finiti per scivolare nuovamente in casa contro il Catanzaro. Una disfatta su cui i piani alti della Samp non possono chiudere gli occhi, uno si con l'allenatore che è stato confermato e graziato anche questa volta, ma entrambi no. Dunque pare che l'ultimatum per l'ex Juventus sia proprio la prossima gara contro l'Ascoli, dove la proprietà vuole vedere gioco e punti. Perché la Sampdoria figura al terzultimo posto di Serie B, in piena zona retrocessione in C. Male, troppo male nonostante le evidente difficoltà del club. A subentrare al posto di mister Pirlo, in ogni caso, ci sono sempre Filippo Inzaghi e Fabio Liverani ultimo vero appiglio dei blucerchiati in caso di fallimento sabato.