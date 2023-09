Sampdoria, anche Benedetti operato al ginocchio

Intervento andato per il meglio e parte la terapia riabilitativa: il calciatore tornerà in campo non prima di otto settimane se non dieci

La Sampdoria perde un altro pezzo del suo undici, ma lo sapeva già. Dopo l'infortunio al ginocchio riscontrato pochi giorni fa, anche per Leonardo Benedetti si è optato per un intervento chirurgico che è andato per il meglio. Lo ha confermato lo stesso club tramite comunicato. L'operazione è stata effettuata dal professor Stefano Zaffagnini che ha rimosso una cisti meniscale, vera responsabile del continuo dolore al ginocchio destro che il calciatore avvertiva. La buona notizia però è che Benedetti ha già cominciato le terapie riabilitative e punta a tornare in campo il prima possibile. Purtroppo per infortuni del genere i tempi sono generalmente lunghi e anche in questo caso ci vorranno almeno otto settimane se non dieci. Ma questo la Samp lo sapeva già ed è intervenuta sul mercato svincolati per sostituirlo, ingaggiando l'esperto centrocampista Kasami.