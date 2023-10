Sampdoria, anche Cioffi e Monk possibili alternative a Andrea Pirlo

Le voci riguardo un possibile cambio in panchina si intensificano e questa volta Andrea Pirlo rischia seriamente di essere allontanato dalla Sampdoria. L'ex allenatore della Juventus ha dalla sua la fiducia della società, pronta a scadere in caso di sconfitta sabato prossimo contro l'Ascoli. Dunque, è davvero l'ultimatum. Negli ultimi giorni abbiamo parlato di Filippo Inzaghi e Liverani come due possibili sostituti, con il primo in pole sul secondo. Oggi le cose sono leggermente differenti. Secondo quanto riportato dal SecoloXIX per la successione del "Maestro" si sarebbero inseriti anche Gabriele Cioffi, che però è ancora sotto contratto con l'Hellas Verona fino a giugno, e l'ex tecnico del Leeds Garry Monk. Tutto passa dalla trasferta di domenica dove Andrea Pirlo si giocherà ogni carta a sua disposizione. Il penultimo posto fa davvero troppo male.