Sampdoria, arriva Lemina e forse anche l’ex Genoa Coda

LaSampdoria ha chiuso un nuovo colpo in entrata per quanto riguarda il reparto offensivo. Si tratta di Noah Lemina, fratello 18enne dell'ex bianconero Mario, che il club blucerchiato ha ufficializzato tramite profili social. Del suo arrivo ne ha parlato anche il direttore tecnico Nicola Legrottaglie, che a Bogliasco per la presentazione della nuova Academy blucerchiata ha dichiarato: "Parliamo di un 2005 con un talento veramente importante - ha affermato il direttore -. Ci sarà di grande aiuto per la prima squadra, ma all’occorrenza può scendere anche in Primavera per fare qualche partita e acquisire minutaggio". La sensazione è che il nuovo arrivato possa agire da vice Borini, come esterno destro, così da ritagliarsi qualche minuto nel corso della stagione. Ma il colpo di coda dell'estate blucerchiata potrebbe essere importante. Pare che la Sampdoria voglia prendere per l'attacco l'ex bomber del Genoa, Massimo Coda. Per adesso è solo un voce ma tra qualche ora potrebbe essere una trattativa.