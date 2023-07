Sampdoria, Benedetti: “Lavoriamo per il campionato. Pirlo allenatore è…”

Direttamente dal ritiro di Livigno, Leonardo Benedetti ha parlato della nuova Sampdoria . Il centrocampista è tornato a Genova dopo l'annata a Bari e non vede l'ora di iniziare la nuova stagione: "A Bari ho vissuto un’annata importante, anche se il finale è stato una bella batosta. Peccato. Bisogna ripartire sperando che sia l’anno giusto per centrare l’obiettivo, vogliamo andare in Serie A ma sappiamo tutti che la Serie B è imprevedibile. L'anno scorso sono retrocesse squadre che ritenevo in lizza per la promozione, vedremo". Le parole del calciatore alle colonne de Il Secolo XIX .

Successivamente, Benedetti ha parlato del nuovo allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo. Si è espresso sui suoi metodi e come un ex centrocampista del suo calibro sia una figura importante per i nuovi talenti: "Fa una certa impressione averlo come allenatore. Ancora ricordo la sua corsa quando vinse il Mondiale, avevo solo 6 anni. Per noi centrocampisti è un privilegio essere allenati da lui. Ci sta dando una grande mano, iniziamo così a capire le sue idee per trovare la nostra identità".