Sampdoria, Bonazzoli: “Blucerchiati squadra giovane che richiede tempo”

L'ex attaccante si rivolge ad una convergenza di situazioni, cui l'inesperienza dei calciatori non riesce a far fronte: "Hanno bisogno di tempo per tornare a rendere come si deve"

Redazione ITASportPress

LaSampdoria non ha rispettato le premesse stagionali e fatica a rendere in Serie B. Ora si trova penultima in classifica, in piena zona retrocessione in C per quello che sarebbe un fallimento troppo grande da digerire. Facendo una disamina dei problemi della squadra, Emiliano Bonazzoli ha incolpato la poca esperienza degli interpreti in campo.