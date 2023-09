Sampdoria, Briatore: “Con Radrizzani squadra in buone mani…”

Il progetto della nuova Sampdoria fa gola a tutti, persino ad un imprenditore del calibro di Flavio Briatore. Presente a Genova in occasione di un evento collegato al Salone Nautico, si è espresso sulla nuova Samp e sul lavoro fatto da Manfredi e Radrizzani: "Sia Zangrillo che Radrizzani sono miei grandi amici e non ho dubbi che la squadra sia in buone mani - ha esordito Briatore come riporta Telenord, che poi ha continuato -. Mi auguro che sia Genoa che Sampdoria possano presto tornare entrambe in Serie A, anche se si sa, nel calcio è molto difficile: servono molti soldi e molta passione, poi le squadre appartengono sempre ai tifosi". Successivamente, il famoso imprenditore ha parlato della possibilità di tornare ad investire nel mondo del calcio: "No, io col calcio ho chiuso. Dopo l'esperienza in Premier League con il QPR...".