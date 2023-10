Sampdoria, buone notizie. C’è l’omologa per la ristrutturazione del debito

Buone notizie per la Sampdoria che questo venerdì ha ricevuto il via libera per il piano di ristrutturazione del debito. Il Tribunale di Genova ha infatti accettato l'omologa, pronunciando la sentenza della Sezione VII Civile. Senza opposizioni, quindi, il piano è immediatamente esecutivo. Secondo quanto riportato da Telenord, i due proprietari Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi potranno ora procedere nel loro piano di rilancio della società. I due dovranno prima provvedere all’iscrizione al registro imprese della sentenza di omologazione e dopo 120 giorni pagare i creditori scaduti non aderenti. Poi quelli aderenti. A questo punto si potrebbe intervenire con aumenti di capitale. In ogni caso, nelle prossime due sessioni di mercato la Samp non potrà acquistare giocatori se non tramite scambi o incassando prima ricavi.