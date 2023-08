Sampdoria, caccia al portiere: sondati i nomi di Berisha e Terracciano

La Sampdoria potrebbe restare clamorosamente senza portiere titolare. Quella che fino a poche settimane fa pareva la squadra meglio fornita per quanto riguarda la porta, con Falcone e Audero, oggi è alla disperata ricerca di un estremo difensore. Tra i nomi sondati vi sono quelli di Berisha del Torino e di Terracciano della Fiorentina, ma ad oggi sono solo idee e primi contatti. In ogni caso, i due appena citati sono sicuramente quelli in pole per la porta blucerchiata. Proseguendo, vi è anche una pista estera con il portiere del Paok Salonicco, Kotarski. Mentre appaiono da scartare possibilità più ambiziose come Sirigu, Consigli e Sepe. Ciò è quanto riportato da Primocanale.it.