Sampdoria, caccia al talento in Argentina: nel mirino un classe 2002

Anche la Sampdoria guarda in Argentina, a quegli oriundi che tanto movimentano il mercato. Forse in risposta all'ultimo colpo dei rivali (Genoa-Retegui), i blucerchiati si sono messi alla ricerca di talenti in Sud America. E pare che qualcosa, o meglio qualcuno, sia saltato all'occhio. Si tratta di Marco Pellegrino. Centrale di difesa classe 2002 dell'Atletico Platense che va in scadenza di contratto proprio a dicembre 2024. Quella del 21enne potrebbe rivelarsi un'ottima opportunità di mercato ma occhio alla concorrenza, anche il Velez Sarsfield lo vuole.