Sampdoria, Cannon può rimanere in Inghilterra. Mbuyamba si complica

È poco il tempo a disposizione della Sampdoria per intervenire sulla trattativa Thomas Cannon, che l'Everton potrebbe girare in Championship e far rimanere in Inghilterra. Il motivo è essenzialmente economico, visto che il club inglese ha intenzione di vendere al miglior offerente. In realtà la priorità sarebbe una cessione a titolo definitivo, ma in presenza di sole proposte di prestito sarà accettata quella più onerosa. E al momento - secondo quanto riportato da diverse fonti inglesi - in pole ci sarebbe il Preston North End. lSull'attaccante poi ci sono anche Sunderland, Stoke City e Leeds che osservano l'evolversi della situazione interessate.