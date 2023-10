Sampdoria-Catanzaro, probabili formazioni e dove vederla in tv

Tutto pronto per l'atteso Sampdoria- Catanzaro, match valido per la 8^ giornata del campionato di Serie B. Una gara estremamente importante per i blucerchiati e, in particolar modo, per l'allenatore Andrea Pirlo. Reduce da 6 risultati consecutivi senza vittorie, l'ex Juventus è atteso a una svolta. In caso contrario, il rischio esonero è una possibilità. L'avversario però, sarà l'insidioso Catanzaro di Vivarini, che arriverà a "Marassi" per continuare il proprio sorprendete percorso dopo il grande avvio di stagione che vede i calabresi a quota 12 punti dopo sei giornate di Serie B.