Sampdoria, c’è lesione alla coscia per Pedrola

Brutte notizie per la Sampdoria, che per un pò dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più in forma del momento. Si tratta di Estanis Pedrola, il grande talento che nella sfida casalinga contro il Catanzaro è stato colpito con un brutto intervento. Sin da subito si è capito che si trattasse di un problema muscolare, con il calciatore costretto a lasciare il terreno di gioco. Successivamente agli accertamenti medici, il club blucerchiato ha reso nota la lesione alla coscia del calciatore con tempi di recupero ancora non stabiliti. Si proseguirà con un terapia di recupero, con nuovi controlli tra due settimane che diranno con certezza quando il giovane calciatore potrà tornare in campo. Esami anche per Fabio Depaoli i quali hanno evidenziato un miglioramento del quadro anche se non ancora con recupero completo.