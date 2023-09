Sampdoria-Cittadella, probabili formazioni e dove vederla in tv

Gara da vincere questa sera per la Sampdoria che a Marassi ospiterà il Cittadella. Se la banda di Pirlo vuole recitare un ruolo da protagonista in questo campionato stasera non può rinviare l'appuntamento con i tre punti. L’ultimo successo in campionato risale addirittura al 19 marzo scorso, 3-1 al Verona. Con il nuovo corso societario, la Sampdoria ha incassato sin qui due sconfitte dall’inizio della nuova stagione, contro Pisa e Venezia, e stasera vogliono assolutamente cambiare passo, anche se il Cittadella è un avversario di cui avere il massimo rispetto («sono aggressivi, e recuperano molti palloni nella metà campo avversaria», spiega l’allenatore della Samp). Rispetto alla gara di Cremona, l’ultima prima della sosta, Pirlo però ha un Kasami in più a centrocampo (scontato il suo debutto stasera, forse a gara iniziata) e un Gonzalez pronto per la difesa, mentre mancheranno Ferrari, Benedetti ed Esposito. Il macedone potrebbe partire titolare se Depaoli avanzasse in attacco, con Borini centravanti e Delle Monache sulla corsia opposta.