Sampdoria, dal Barcellona arriva il giovane esterno Estanis Pedrola

Nuovo colpo a sorpresa per la Sampdoria. Il club blucerchiato ha chiuso un altro movimento in entrata nelle ultime ore. Si tratta di Estanis Pedrola, esterno offensivo che arriva direttamente dal Barcellona. Il 19enne ha già esordito in LaLiga con la prima squadra ed è stato un punto fisso del Barcellona B per due anni. È un ottimo talento. Arriva a Genova con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro e già domani dovrebbe sbrigare le visite mediche per poi unirsi alla rosa di Andrea Pirlo. D'altro canto, secondo quanto riportato da Primocanale.it, c'è anche un controriscatto a favore dei blaugrana intorno i 7 milioni di euro con diritto anche al 50% sulla futura rivendita.