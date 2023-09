Sampdoria, deciso il futuro di Kasami. Per la difesa spunta un nuovo nome

La Sampdoria è attiva sul mercato su più fronti. A centrocampo per rimpiazzare l'infortunato Benedetti, per il quale c'è pessimismo e non tornerà in campo molto presto. Per questo motivo i blucerchiati hanno deciso di ingaggiare in via definitiva il centrocampista Kasami, che è in prova a Bogliasco da diversi giorni e pare abbia convinto staff e compagni. Sarà lo svizzero l'ultimo movimento in entrata della Samp per quanto riguarda il centrocampo. In difesa, invece, le cose si complicano dopo lo stop di almeno 4 mesi di Alex Ferrari. Fino a pochi giorni fa l'idea era il 35enne Sokratis Papasthatopoulos, che rispondeva alla perfezione all'identikit cercato dai blucerchiati. Nelle ultime ore si è invece fatto strada il nome Shkodran Mustafi che in passato ha vestito la maglia della Samp e non vede l'ora di tornare a Genova. Ha qualche anno in meno rispetto a Sokratis e può essere un'ottima opportunità. Lo riporta Primocanale.it.