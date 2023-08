Sampdoria, Depaoli carico dopo rinnovo: “Dimostrare chi sono e riportare club dove merita”

Sui social, nelle scorse ore, il giocatore ha voluto esprimere tutta la sua gioia per aver finalmente trovato stabilità in maglia blucerchiata: "Ho sempre avuto stima per questa squadra e la sua storia, la mia mancata continuità di scendere in campo per la Sampdoria è stata a causa dei vari prestiti, ad oggi che c’è invece un obiettivo comune sono pronto a lavorare duramente non solo per dimostrare chi sono, ma per dimostrare che tutti insieme possiamo riportare la Sampdoria e i suoi tifosi dove meritano di essere: su grandi palcoscenici".