Sampdoria, dopo la sconfitta sul mercato per un centravanti

La sconfitta a Marassi contro il Pisa ha riportato coi piedi per terra la Sampdoria. La squadra di Andrea Pirlo ha fatto vedere ben poco nella sfida casalinga, a maggior ragione in attacco. Per questo motivo la società si è già messa a lavoro per prendere qualche rinforzo entro la fine mercato. La priorità è un centravanti di stazza, per cui nelle ultime ore si cercherà di chiudere con Stefano Osaka. Si, un ritorno. L'attaccante è attualmente svincolato dopo l'esperienza in Turchia e potrebbe essere una buona opportunità anche dal punto di vista economico. C'è solo un problema, ha un'offerta dall'Arabia Saudita. In alternativa si tengono in considerazione anche i nomi di Francesco Forte e Simy. Più vicino però quello di Ilija Nestorovski, attaccante macedone svincolato che ha già avuto esperienza col campionato italiano avendo vestito la maglia di Udinese e Palermo. Piace anche il 32enne svincolato, Mattia Destro ex Genoa.