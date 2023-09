Sampdoria, due svincolati in lizza per rinforzare la rosa

L'idea arriva dal mercato svincolati, l'unico possibile, con Soriano e Sansone in lizza. Rimane in dubbio anche Santi Mina

A mercato concluso, laSampdoria ha ancora possibilità di rinforzare la squadra ricorrendo agli svincolati. Pirlo ha detto che il mercato e chiuso ma dopo il pareggio contro la Cremonese c'è qualcosa che non convince del tutto e un intervento, ove possibile, pare necessario. E dello stesso parere sono i piani alti del club che - secondo il Secolo XIX - sono decisi a consegnare al mister ex Juventus e Fatih Karagümrük due nuovi calciatori, Roberto Soriano e Nicola Sansone. Entrambi svincolati ed ex calciatori del Bologna, conoscono bene la Serie A e possono dare una mano a vincere il campionato cadetto. Nelle prossime ore i dialoghi entreranno nel vivo e si valuterà la fattibilità dell'operazione. Rimane un'idea, inoltre, l'attaccante svincolato Santi Mina. Sarebbe un ottimo innesto, ma la condanna a 4 anni di carcere per abusi sessuali non convince la Samp. I fatti imputati sono risalenti al 2017 ma un processo è ancora in corso. Si attendono novità anche su questo fronte.