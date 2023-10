Sampdoria, Facundo Gonzalez: “Indossare questa maglia un onore per me…”

IL MESSAGGIO: "Esordire da titolare con questa maglia è motivo di grande orgoglio per me - ha commentato il giovane difensore in prestito dalla Juventus -. Devo dire che mi sono trovato particolarmente bene con quest'impostazione tattica, una difesa a tre con i compagni che mi hanno aiutato molto. Ora però arriva una settimana di intenso lavoro, perché noi vogliamo uscire da questa situazione. Vogliamo farlo per la squadra ma anche e soprattutto per i nostri tifosi, se lo meritano". Ora c'è la sosta ed il tempo per rifiatare e mettere a posto le idee, ma dopo una buona prova come quella di domenica per Pirlo sarà difficile tenere in panchina Facundo Gonzalez. Finora in campionato ha collezionato solo 3 presenze, ma ora vuole aumentare ritmo.