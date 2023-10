Sampdoria, Ferrari: “Dobbiamo scacciare i fantasmi del passato. Pirlo una guida”

Sulla carta c’è la remota speranza di provare a tornare a disposizione per gli eventuali playoff, un obiettivo che però oggi pare lontanissimo per una Samp alle prese con una partenza da incubo in campionato.

I blucerchiati sono penultimi con 6 punti, hanno vinto solo alla prima giornata a Terni e sono usciti sconfitti da tutte e quattro le partite giocate a Marassi.

Intervistato da 'La Repubblica – Genova', Ferrari ha provato ad analizzare le cause del pessimo avvio di stagione, dicendosi ottimista e lanciando un appello alla tifoseria: "I fantasmi dello scorso anno si fanno sentire e non ci stanno permettendo di avere la tranquillità giusta. Non tutti i ragazzi che compongono il gruppo hanno l’esperienza necessaria per non sentire la pressione. Serve tempo per crescere, ma la qualità c’è e ci sono giovani interessanti che devono rimanere “liberi” di testa. Ai tifosi chiedo di avere pazienza, ma hanno già dimostrato di essere eccezionali".

Ferrari ha poi espresso tutto il proprio rammarico per non poter aiutare il gruppo dall’interno dello spogliatoio ed elogiato il lavoro di Andrea Pirlo: "Con Pirlo e lo staff mi sono trovato subito benissimo, mi piace l’identità che il mister vuol dare alla squadra e che si è vista fin da subito. C’erano tutte le componenti per fare bene. Era un anno che avrei vissuto volentieri all’interno del gruppo anche perché, essendo uno dei più esperti, insieme a Murru e Ravaglia, avrei potuto aiutare i più giovani. La società ci ha responsabilizzato tanto. Ho vissuto gruppi “importanti”, con Quagliarella e Rincon abbiamo avuto buoni modelli ed ora era il nostro turno. Purtroppo è accaduta l’unica cosa che non doveva capitare”

