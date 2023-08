Sampdoria, firmato Lorenzo Chiesa. Interesse anche per Rivas

Giornata di novità in casa Sampdoria. Il club blucerchiato ha chiuso un nuovo colpo in entrata orientato al futuro: si tratta di Lorenzo Chiesa, figlio di Enrico e fratello di Federico, il quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. L'ufficialità è arrivata direttamente dai canali del club e il giocatore vestirà blucerchiato per i prossimi tre anni. Dall'altro lato, sempre sponda mercato la Samp ha ancora qualcosa da sistemare in attacco e ha messo nel mirino Rigoberto Rivas. Esterno classe 1998 è attualmente un giocatore della Reggina, ma è sul mercato a causa della delicata situazione del club amaranto. Al momento si tratta solo di un interessamento con maggiori novità che arriveranno nelle prossime ore. Su di lui ricordiamo c'è pure il Palermo, che lo segue da diversi mesi ormai.