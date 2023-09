Sampdoria, Flachi: “Pirlo sta creando grande squadra, serve tempo”

LaSampdoria è pronta a ripartire. Lo fa dalla Serie B e con l'ambizione di tornare subito in A, nonostante una partenza lenta. Ma è troppo presto per pretendere che le cose vadano per il verso giusto. E su questo punto preme forte l'ex attaccante blucerchiato Francesco Flachi: "Già essere rimasti in B è tanto dopo quello che è accaduto - ha dichiarato a SampNews24 -. Dobbiamo dargli tempo. Sia a Radrizzani, che non poteva fare meglio di quanto fatto. Sia a Pirlo, che sta creando una grande squadra e pure giovane". Poi, continuando sulla squadra: "I rincalzi hanno caratteristiche simili ai titolari. Sta lavorando bene, dando un’identità e un gioco, ma manca l’attaccante vero che determina il tutto. Poi il campionato di B è lungo e serve anche equilibrio in difesa".