Sampdoria, Girelli: “Essere qui è una grande opportunità che ho colto subito”

Una trattativa lampo lo ha portato a Livigno per unirsi alla Sampdoria di Andrea Pirlo. L’ultimo rinforzo per la mediana doriana è Stefano Girelli, protagonista la scorsa stagione in Serie C con la maglia del Lecco, dov’era in prestito dalla Cremonese. «Sono consapevole di essere arrivato in una grande piazza e sono molto felice di essere qui – rivela il ventiduenne bresciano -. La possibilità di vestire la maglia blucerchiata è nata pochi giorni fa e non ci ho pensato due volte a cogliere questa opportunità».