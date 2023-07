Sampdoria, in 30 agli ordini di Pirlo per il pre-ritiro

Inizia ufficialmente la nuova stagione della Sampdoriadi Andrea Pirlo. Al via il pre-ritiro che per la prima volta si svolgerà a Livigno, in provincia di Sondrio, nel cuore delle Alpi italiane. Sul sito del club blucerchiato anche il comunicato con ben 30 calciatori chiamati per la fase pre-campionato da parte del nuovo mister.