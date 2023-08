Sampdoria, in arrivo il difensore Ferrari dal Sassuolo. Ceduto in C Sepe

Una dei trasferimenti più chiacchierati delle ultime settimane pare giungere alla conclusione. LaSampdoria si appresta ad abbracciare Gian Marco Ferrari, difensore classe 1992 che da tempo risultava fuori dal progetto del Sassuolo. Dunque, era alla ricerca di una nuova collocazione ed ha scelto il progetto blucerchiato. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare firma e visite mediche, visto che per la sfida contro l'Atalanta di questa domenica non è stato nemmeno convocato da Mister Dionisi. Per la cessione si è atteso l'addio di Mehdi Leris allo Stoke City. Nelle ultime ore si era aggiunto anche il Cagliari, ma l'intesa con la Samp era ormai troppo forte e definita. In uscita oggi un movimento: L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all’U.S. Alessandria Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alfonso Sepe.