Sampdoria, in caso di nuova sconfitta via Pirlo e pronto il sostituto

La panchina di Andrea Pirlo è appesa ad un filo e il futuro si deciderà nelle prossime tre uscite contro Parma, Como e Catanzaro. Forse anche prima. Perché i piani alti della Sampdoria sono rimasti delusi dal difficile avvio di stagione della squadra e pronti anche a cambiare le carte in tavole se ci sarà il bisogno. Soprattuto a cambiare allenatore, con l'ex Juventus che potrebbe essere sostituito da Filippo Inzaghi. L'ex Reggina è rimasto libero dopo il quasi fallimento del club amaranto e più volte è già stato accostato ai blucerchiati. Se ne era parlato in estate ma con un nulla di fatto, prima che venisse ufficializzato Andrea Pirlo e il suo staff. Ora tutto è nelle mani dell'allenatore, vincere o mostrare di stare bene in campo per cambiare la rotta e rimanere in panchina. Sbagliare per collezionare un altro fallimento nella sua ancor breve carriera da allenatore.